Рерайт. Юридические статьи.

Доброго времени суток, коллеги!

Ищу рерайтера с юридическим образованием, знающим основные термины и темы.

НЕ пишите, если никогда не стакивались с данной тематикой, так как нужен грамотный рерайт, а не просто замена синонимами того, что можно заменить.

Свои предложения по цене и объму в сутки оставляйте здесь. Только ЗДЕСЬ. Остальные буду игнорировать.

В АСЮ И ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!! ПОВТОРЯЮ: В асю и личку не писать:)

Статей среднего размена пока около 10, но будут еще. Предпочтение отдам человеку с положительными отзывами и не высокими запросами. Но если Вы новичок и сможете меня заинтересовать, буду рада знакомству и сотрудничеству. С ув. Ксения.