Новостник (англ. рерайт и перевод на русский)

КопирайтингЗакрыт4 заявки732 просмотра
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Добрый день.

Сайту iPhoneRoot.com требуется новостник для долгосрочного сотрудничества. Суть работы - писать новости на двух языках - англ и русском. Информация берется с зарубежных английских источников.

Сайт посвящен Apple, iPhone, iPod, iPad, приложениям, событиям, и всему, что связанно с компанией Apple и ее продуктами. Знакомство с темой желательно, но не обязательно, так как есть новости и сугубо технические, и общей тематики. Сайт работает на wordpress, умение работать с wordpress обязательно.

Сайт существует на двух языках, русском и английском. Источники информации все на английском языке.

Количество новостей варьируется. Обычно в день появляется 6-10 новостей. Сколько напишите, столько и заработаете. Я ищу людей, которые готовы писать в среднем не менее 15 новостей в неделю. Аккуратность и грамотность обязательна. В обязанности новостника входит все, начиная от поиска и подготовки новости до публикации ее в wordpress. К каждой новости обязательна картинка или видеоролик. Хорошие источники информации я предоставлю. Как это выглядит и что именно ожидается в результате работы можно посмотреть на сайте http://iphoneroot.com.

Существующему новостнику я плачу по количеству знаков без пробелов: 1.5WMZ за 1000 знаков за рерайт англ новости и 2WMZ за перевод на русский язык. Оплата раз в 2 недели (обсуждаемо).

Если готовы поработать:

1. Регистрируйтесь на тестовом сайте http://ij0.ru/wp-login.php?action=register

2. Пишите тут или в приват свой логин.

3. Я добавлю в авторы и пришлю стартовую информацию.

4. Пишите тестовую новость (реальную). Если все устроит, то она будет оплачена и начнем работать.

13 лет назад
iroot
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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