Копирайтер-рерайтер, английский язык

Добрый день господа!

Для сотрудничества мне необходим копирайтер-рерайтер на английском и (желательно) русском языке. Темы разные.

1. Я заказываю 30-50к знаков.

2. По не дорогой цене мне пишут индусы (даже несколько дешевле), но мне не очень удобно с ними рассчитываться. Я настроен на долгосрочное сотрудничество, поэтому жду предложений от специалистов. Индусы мне пишут рерайт по 0.85, копирайт по 1.3-1.5

3. Я гарантирую своевременный расчет, бонусы, четкое ТЗ и минимальные правки.

Пожалуйста предложите мне свои лучшие цены за такую работу.

Господа, не забываем цены.

Константин