Копирайтер-рерайтер, английский язык

Требуются парни и девушки с высоким знанием английского языка для удаленной работы по райтингу. Нам нужен веб-контент, к которому представлен ряд требований (например плотность ключевых слов). Присылайте заявки на вакансию с указанием цены за 1 ...
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Добрый день господа!
Для сотрудничества мне необходим копирайтер-рерайтер на английском и (желательно) русском языке. Темы разные.
1. Я заказываю 30-50к знаков.
2. По не дорогой цене мне пишут индусы (даже несколько дешевле), но мне не очень удобно с ними рассчитываться. Я настроен на долгосрочное сотрудничество, поэтому жду предложений от специалистов. Индусы мне пишут рерайт по 0.85, копирайт по 1.3-1.5
3. Я гарантирую своевременный расчет, бонусы, четкое ТЗ и минимальные правки.
Пожалуйста предложите мне свои лучшие цены за такую работу.
Господа, не забываем цены.
Константин
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