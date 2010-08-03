Нужны копирайтеры

КопирайтингЗакрыт67 заявок1675 просмотров
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Здравствуйте, дорогие вэблансеры, в нашу команду нужны копирайтеры. Очень часто нужно писать от 20-ти до 50-ти статей на продвигаемый проект (в некоторых случаях до 150-ти). Конечно же сроки тоже важны. Желательный объем - 3-5 статей в день. Работа оплачивается по факту сдачи работы в wmz или wmr (по курсу ЦБРФ), как будет удобнее получателю. Сейчас с нами работает всего 1 копирайтер, конечно же она не успевает. Тематики статей самые различные. Последние тематики были: обзоры фильмов, турбокомпрессора, печи, отопительные камины, нарды, бильярд и т.д. Приветствуются профессиональные журналисты. Если у вас нет чего показать из портфолио, даю тестовое задание. Справитесь - берем. В целом нужно человек 10. Так что, думаю, вакансия еще долго будет открыта для новых лиц.

Прошу вас, дорогие друзья, оставлять ваши заявки в проекте с вашими расценками за 1к збп, не пишите мне в личку/аську/скайп и т.д., я с вами обязательно свяжусь, если вы меня заинтересуете. Учтите, что все статьи проверяются на плагиат Адвего-Плагиатусом. Так что стыбрить статью из интернета не удастся, мы уже это проходили. Нужен 100% копирайт.

13 лет назад
bang-bang
Максим 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 отзывов
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