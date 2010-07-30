Доброго времени суток. Для постоянного сотрудничества требуются копирайтеры с опытом работы для написания текстов. В основном тексты без ключей, но возможен сео-копирайтинг. Работы очень много, тематика различна. Оплата производится один раз в неделю, вечером в воскресенье, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны авторы умеющие смешно писать.
Требуется писать статьи основываясь на текстах которые будут предоставлены.
В статье нужно высмеять предоставленный текст.
Читатель, прочитав Вашу работу должен смеяться до слёз, т.е. работа должна быть действительно смешной и вызывать хохот.
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