Для нового телевизионного юмористического журнала ищу талантливых авторов (веселые истории в духе журнала "Ералаш"). Просто высылайте веселые сюжеты, связанные с детьми. Сюжет должен быть коротким, 3-5 минут. Авторы наиболее удачных сюжетов будут обеспечены постоянной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день/вечер.
В РЫБОЛОВНЫЙ интернет магазин требуется копирайтер (желательно с Киева / Украина) на 1-2 месяца, может больше при необходимости.
Основная задача - заполнение магазина необходимыми товарами.
Сюда входит:
1. Поиск фото некоторых товаров согласно требованиям.
2. Поиск вспомогательных источников и написание описания товара (500-700 знаков уникального текста).
3. Написание характеристик товара.
4. Размещение товара в магазине.
5. Возможны дополнительные задание в области текстового наполнения: добавление товаров в общий прайс лист и т.п..
Условия работы:
1. Месячный оклад (оговаривается);
2. 6-8 часовой рабочий день.
3. Работаете у себя дома - связь через телефон, скайп или ICQ. Ежедневный, а позже еженедельный отчет о проделанной работе.
4. Ориентировочный объем работы в день - 15-20 размещенных товаров на сайте (по мимо доп. заданий).
Требования к кандидатам:
1. Доскональное знание рыболовной тематики желательно на уровне рыболова - спортсмена или продвинутого любителя.
2. Опыт работы копирайтером / редактором
3. Примеры Ваших работ по копирайтингу (статьи в Интернете, журналах, газетах).
4. Постоянно на связи в рабочее время.
5. Уверенный пользователь интернета, опыт работы по наполнению ИМ приветствуется.
6. Минимальные знания анг. языка приветствуются.
Кандидатам:
1. Выслать заявку в проект и отписать в ней:
- АСЬКА, СКАЙП, мобильный телефон.
- Ваш город.
- Примеры работ.
- Образование (указать лингвистам).
- "Связь" Вас и рыбалки.
- Желаемый месячный оклад (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
П.С.: по резюме/заявкам выбираю пару человек, провожу встречу (если Киев и если будет необходимо), общаюсь, решаю с кем будем работать.
На вопросы отвечу по телефону: 0669284901 (с 11:00 до 18:00).
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