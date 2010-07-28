Добрый день/вечер.

В РЫБОЛОВНЫЙ интернет магазин требуется копирайтер (желательно с Киева / Украина) на 1-2 месяца, может больше при необходимости.

Основная задача - заполнение магазина необходимыми товарами.

Сюда входит:

1. Поиск фото некоторых товаров согласно требованиям.

2. Поиск вспомогательных источников и написание описания товара (500-700 знаков уникального текста).

3. Написание характеристик товара.

4. Размещение товара в магазине.

5. Возможны дополнительные задание в области текстового наполнения: добавление товаров в общий прайс лист и т.п..

Условия работы:

1. Месячный оклад (оговаривается);

2. 6-8 часовой рабочий день.

3. Работаете у себя дома - связь через телефон, скайп или ICQ. Ежедневный, а позже еженедельный отчет о проделанной работе.

4. Ориентировочный объем работы в день - 15-20 размещенных товаров на сайте (по мимо доп. заданий).

Требования к кандидатам:

1. Доскональное знание рыболовной тематики желательно на уровне рыболова - спортсмена или продвинутого любителя.

2. Опыт работы копирайтером / редактором

3. Примеры Ваших работ по копирайтингу (статьи в Интернете, журналах, газетах).

4. Постоянно на связи в рабочее время.

5. Уверенный пользователь интернета, опыт работы по наполнению ИМ приветствуется.

6. Минимальные знания анг. языка приветствуются.

Кандидатам:

1. Выслать заявку в проект и отписать в ней:

- АСЬКА, СКАЙП, мобильный телефон.

- Ваш город.

- Примеры работ.

- Образование (указать лингвистам).

- "Связь" Вас и рыбалки.

- Желаемый месячный оклад (ОБЯЗАТЕЛЬНО).

П.С.: по резюме/заявкам выбираю пару человек, провожу встречу (если Киев и если будет необходимо), общаюсь, решаю с кем будем работать.

На вопросы отвечу по телефону: 0669284901 (с 11:00 до 18:00).