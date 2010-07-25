Копирайтер: тексты, статьи. Разовые заказы.

Здравствуйте. Для постоянного сотрудничества нужен исполнительный и ответственный копирайтер-рерайтер. Суть работы - в наполнении форумов (регистрация на форуме нескольких аккаунтов и размещение от их лица нужного количества сообщений). Форумов немало, поэтому фронт работы неплохой. Изначально сотрудник искался ...
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Требуется копирайтер для написания текстов для сайтов и статей. Оплата сдельная. Заявки рассматриваются по форме:
1) Стоимость копирайта, рерайта (Пример: 3$/1.5$)
2) Опыт работы, образование (Пример: Высшее, филологическое. Опыт 3 года)
3) Основная специализация в написании текстов, любимая тема (Пример: строительство, автомобили, бабочки)
4) Опыт написания текстов для главных страниц, разделов сайтов (Да/Нет)
5) Ссылка на портфолио с работами
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