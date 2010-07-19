Ищем рерайтера для постооянного сотрудничества

КопирайтингЗакрыт94 заявки1194 просмотра
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Ищем рерайтера для постооянного сотрудничества

Тематика работы различна.

Объемы разные, от 20-30 тысяч знаков в месяц.

Требования:

1. Ответственность

2. Соблюдение сроков.

Прошу в тендере указывать стоимость за 1000 знаков.

13 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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