Требуется журналист. спорт. 2 дня работы. Москва

Компания Art-Master http://www.amaster.com.ua/ ищет специалиста, проживающего в г. Киев, для постоянного сотрудничества по написанию обзорных статей, новостей, описаний к товару, рекламных текстов и т. д. P.S. Предпочитаем работать с "реальными" людьми, предварительно проводя собеседование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется журналист-фрилансер. С опытом работы! Работа на 2 дня, МОСКВА. 1 день – 2000 руб. Итого: 4000 руб.
Спортивное мероприятие 17-18 июля 2010 года, Москва. Требуется взять интервью у 10 спортсменов-победителей, организаторов, зрителей, сделать с ними фото, написать репортаж о мероприятии.
С ОПЫТОМ РАБОТЫ! МОСКВА.
НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ.
ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ (icq) ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТИ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО БЫВАЕТ В ИНТЕРНЕТЕ, ВАША АСЬКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ, с вами свяжутся.
НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ! Предложения о работе в личных сообщениях будут удалены.
ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТО ЗА РАБОТА (мы никого не обучаем!)
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