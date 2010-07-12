Требуется журналист. спорт. 2 дня работы. Москва

Требуется журналист-фрилансер. С опытом работы! Работа на 2 дня, МОСКВА. 1 день – 2000 руб. Итого: 4000 руб.

Спортивное мероприятие 17-18 июля 2010 года, Москва. Требуется взять интервью у 10 спортсменов-победителей, организаторов, зрителей, сделать с ними фото, написать репортаж о мероприятии.

С ОПЫТОМ РАБОТЫ! МОСКВА.

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