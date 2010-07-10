Требуется копирайтер на постоянную работу

Приглашается к сотрудничеству адекватный и грамотный копирайтер на постоянной основе.

Работа заключается в:

1. Нахождении, отборе материалов по различным тематикам. Составление качественного текста с нуля по различным тематикам – копирайтинг.

2. Глубокий рерайт уже готовых текстов.

Требования:

1. Уверенный пользователь сети Интернет и ПК;

2. ОТЛИЧНОЕ знание русского языка, ГРАММАТИКИ, сообразительность;

3. УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ КОПИРАЙТ И РЕРАЙТ;

4. Желание обучаться и совершенствоваться;

5. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, общий уровень знаний;

6. Наличие свободного времени, необходимого Вам для работы;

7. Постоянный доступ в интернет, приемлимая скорость upload/download;

8. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если вы не такая/такой, сэкономьте ваше и наше время);

Знание основ поисковой оптимизации и seo-копирайта очень приветствуется!

Порядок приёма на работу:

1. На электронный адрес info[собака]seomigrant[точка]ru отправляете пиьсмо со своим резюме, тема письма "резюме - [ваш номер icq]". В теле письма желательно укажите ещё и свой скайп.

2. Небольшое собеседование с помощью icq или skype.

Пишите, будут рассмотрены все резюме.

Если у Вас возникнут какие-либо допонительные вопросы, пишите в icq: восемьвосемь11370.