Работа новостникам! График работы свободный. Оплата 100-150 долларов в месяц. Писать на мыло: [email protected] или стучаться в ICQ: 218151228
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер на 3000 рублей в месяц.
30 000 - 40 000 символов в месяц.
Работа по графику.
Соблюдение формата присылаемых статей.
Тема:
кофе-машины
кофеварки
Оплата по WebMoney:
вся сумма переводится к вам на счет, делится на части и после каждого этапа выдается ключ на активацию оплаты.
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