Разыскивается автор смешных сценариев

$250
КопирайтингЗакрыт16 заявок734 просмотра
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Нужен автор, способный писать смешные диалоги или сценарии.

После этого они будут озвучиваться и под них делаться мульты.

Нужно оценить ваш юмор, поэтому обязательно присылайте примеры работ.

Если есть возможность еще и озвучить - замечательно!

О мультфильмах:

Для кого? - Для продавцов салонов связи.

Зачем? - Донести информацию о новых услугах и тарифах.

Как? - Одна смешная серия - одна услуга или тариф. Точнее 2 ключевых поинта по услуге.

Пример инфо сообщения? - В первой серии это будет услуга "Везде как дома".

1. Все входящие с МТС - бесплатно.

2. Звонки домой на МТС - всего 3 руб.

Пример юмора? - Вот: http://rutube.ru/tracks/3194972.html

А так же (на мой взгляд - убойной ночи, убойная лига).

Пошлить можно? - Вмеру.

Стиль мультфильмов? - Реклама редбул или южный парк. Вопрос открыт.

Длительность? - около минуты.

Оплата? - Ваша цена.

Концепция есть? - Нет. Только идеи. Мульты должны быть объединены чем-нибудь: одной идеей, или персонажами, или исполнением. Вопрос открыт.

13 лет назад
mechman
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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