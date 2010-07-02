Разыскивается автор смешных сценариев

Работа новостникам! График работы свободный. Оплата 100-150 долларов в месяц. Писать на мыло: [email protected] или стучаться в ICQ: 218151228
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен автор, способный писать смешные диалоги или сценарии.
После этого они будут озвучиваться и под них делаться мульты.
Нужно оценить ваш юмор, поэтому обязательно присылайте примеры работ.
Если есть возможность еще и озвучить - замечательно!
О мультфильмах:
Для кого? - Для продавцов салонов связи.
Зачем? - Донести информацию о новых услугах и тарифах.
Как? - Одна смешная серия - одна услуга или тариф. Точнее 2 ключевых поинта по услуге.
Пример инфо сообщения? - В первой серии это будет услуга "Везде как дома".
1. Все входящие с МТС - бесплатно.
2. Звонки домой на МТС - всего 3 руб.
Пример юмора? - Вот: http://rutube.ru/tracks/3194972.html
А так же (на мой взгляд - убойной ночи, убойная лига).
Пошлить можно? - Вмеру.
Стиль мультфильмов? - Реклама редбул или южный парк. Вопрос открыт.
Длительность? - около минуты.
Оплата? - Ваша цена.
Концепция есть? - Нет. Только идеи. Мульты должны быть объединены чем-нибудь: одной идеей, или персонажами, или исполнением. Вопрос открыт.
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