Ищем копирайтеров

Ищем талантливых людей, собственно говоря тех, кто способен писать красивые для глаза и души тексты. Тематика - дизайн интерьеров и красивый город Питер (по отдельности, а лучше вместе). Писать надо будет много.

В заявке просьба присылать примеры с подобной или смежной тематикой, а также той, которая может понравиться нам, не лишним будет и то, на сколько вы оцениваете свой труд (на тысячу знаков)

Заранее спасибо, по всем вопросам ICQ #608450658