Помощник в команду

Нужен рерайтер для сайта бухгалтерско- аудиторской компании http://consult-help.kz/ вы будете искать свежие новости казахстанские тематические и их рерайтить для сайта чтобы найти человека мы решили проверить нужно чтобы вы нашли одну новость и ее отрерайтили вы отправляете текст + ...