Контент-менеджер/Копирайтер

$100
КопирайтингЗавершен28 заявок556 просмотров
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Требуется контент-менеджер для новых корпоративных сайтов.

Задачи:

1) Наполнение контентом заказчика, когда он предоставляется.

2) Наращивание уникального контента путем написания или переписывания статей, обзоров, новостей, и т.д.

3) Написание кратких отчетов (со ссылками на созданные/измененные страницы) за каждый день работы.

В настоящий момент имеется 4 ресурса для поддержки/наполнения по тематикам:

1. Художественная ковка

2. Ветеринарные услуги

3. Ремонт европейских автомобилей

4. Моющие средства

В дальнейшем планируется увеличение числа ресурсов, разумеется, вместе с увеличением бюджета.

Текущий месячный бюджет: $100-$150

13 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
jab
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$150
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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