Требуется копирайтер /рерайтер под проект. Наполнение сайта статьями, описание разделов сайта. Социальный проект, тема – психология. Желателен копирайтер с опытом работы в написании статей на тему психологии и здорового образа жизни. Планируемое количество статей: копирайт-20, рерайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функции и требования:
- Новости, статьи, посты в блоги.
- Качественные и оригинальные тексты.
- Разные стили.
- Подготовка материалов в сжатые сроки (изображения, тексты).
- Отслеживание комментариев. Общение с пользователями.
- Адекватность, ответственность.
Размер и способ оплаты – по результатам собеседования.
Возможен рост: редактор.
Прошу всех соискателей обратить внимание: обязательным условием является выполнение тестового задания. Предворительная оплата тестового задания не предусмотрена.
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