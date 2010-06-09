Копирайтер по тематике недвижимость

Здравствуйте!

Мне нужен опытный и ответственный человек который будет заниматься новостным контентом для тематического сайта о недвижимости. Задача: Каждый день находить наиболее важную новость из авторитетных источников, писать статью, отправлять мне на почту, после чего я публикую на сайте. Контент должен быть на 100% процентов уникальным, около 1500 знаков, качественно написанные и читабельные. Примеры новостей - move.su/news/(сайт для примера) СЕО-оптимизированный текст сильно приветствуется.

Постоянная работа, срок сотрудничества неограничен. Оплата в конце каждого месяца(в первое время можно и в течении месяца по частям )