Журналист на игровой портал

На постоянную основу требуется журналист для сайта, посвященного компьютерным играм. Копирайт и рерайт. Необходимо размещать обзоры, превью, видео, новости из мира компьютерных игр и тд. Оплата 50$ в месяц, при размещении оговоренного количества материалов. План на месяц и все нюансы обсудим с выбранным исполнителем. Опыт подобной работы обязателен! Ссылки на Ваши статьи игровой тематике и примеры из портфолио присылайте в ЛС.