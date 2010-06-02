Копирайтер

Здравствуйте. Есть предложение для копирайтеров на постоянной основе. Мне нужны партнеры для копирайтинга\рерайтинга. Сам я уже работаю в этой сфере уже больше года. На теперешний момент объем работ существенно вырос, поэтому со всем не справляюсь. Опыт ...