Kопирайтер-переводчик на русский язык

Мы ищем фрилaнсеров (кликворкеров) для написания текстов на русском языке по заданному немецкому или английскому образцу, например, описаний городов или гостиниц.

Обязательное условие - наличие персонального компьютера и интернета.

Продолжительность рабочего времени, место работы и рабочая нагрузка могут быть выбраны самостоятельно.

Необходимые знания: Безупречное владение письменным русским языком (предпочтительно - носитель языка) и хорошие знания немецкого или английского.

Подробную информацию Вы найдете на нашей интернет-странице: http://www.clickworker.com