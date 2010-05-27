Нужен копирайтер

Тексты должны быть:

-оптимизированными для поисковиков по небходимым запросам,

-удобными для чтения людьми и побуждающими к заданным действиям читающих,

-уникальными.

Потребуются не только SEO-тексты, но и имиджевые, информационные, продающие тексты.

Не рерайт.

Более подробно можно посмотреть в прикрепленном файле.

При написании необходимо хорошо представлять о чем пишете и кто целевая аудитория.

Оплата будет производиться из расчета 150 р./1000 знаков без пробелов.