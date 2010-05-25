Репортер-корреспондент на фрилансе

Доброго времени суток!

Требуется корреспондент на интервью, задачи:

- предварительный сбор информации о персоне, у которой будет браться интервью (специалисты, работники определенной отрасли)

- подготовка вопросов, сценария интервью, утверждение у руководства

- выезд на интервью

- расшифровка интервью с диктофона, подготовка текста для формата статьи, утверждение у интервьюируемого

- сдача текста в редакцию

От вас: обязательно портфолио интервью и их публикаций (в прессе, интернет и пр.), опыт работы в редакциях журналов/газет, опубликованные интервью, активность, позитивная жизненная позиция, умение "разболтать" любого не теряя при этом основной сути беседы.

Интервью будут проходить ориентировочно раз в неделю, в Москве. Интересует стоимость разовых работ, тоесть одного интервью с учетом всех-всех работ по нему до сдачи в редакцию к печати.

В аську НЕ ПИСАТЬ! Будут рассматриваться заявки, только поданные в проект!

Предложения рассматриваются в течении 2-х недель с момента его открытия!

Ждем ваших предложений :)