Требуется журналист

Тематика: модные аксессуары (украшения и женские часы).

Требования: написание уникальных и интересных статей, не носящих рекламного характера.

Нужно писать 2 текста в день (кроме выходных) и размещать их на сайте. Тексты размещаются очень просто, как в жж или других блогах.

Объем одного текста минимум 1300 знаков с пробелами.

Оплата Webmoney.