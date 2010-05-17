Нужны журналисты

КопирайтингЗакрыт55 заявок953 просмотра
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Для новостного портала нужны журналисты, которые умеют писать красиво и интересно и находить свежие новости!

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14 лет назад
ipantera1
Ирина 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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