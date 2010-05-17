Нужны журналисты

Требуется рерайтер для постоянной работы по автомобильной тематике. Оплата - договорная, но без фанатизма, рерайт по цене копирайта не предлагайте. Исходники предоставляются. В день требуется не менее 12 000 знаков без пробелов. Оплата в WMZ ...
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