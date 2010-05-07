Разыскивается адекватный переводчик

Доброго вам дня!

Нашей студии idweb.ru необходим переводчик с русского на английски и с английского на русский.

ТРЕБОВАНИЯ:

- отличное владение английским языком письменно и разговорная речь (возможно будем привлекать в случае вашего таланта к дополнительным работам)

- присутствие онлайн в течении дня

- адекватность и порядочность

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

- своевременную оплату за вашу работу

- возможное постоянное сотрудничество в связи с развитием направления компании на запад

ОТ ВАС:

- стоимость перевода

с русс на анг - ....за 1000 знаков без пробела

с анг на русс - ... за 1000 знаков без пробела

- контакты для связи и готовность выполнить тестовое оплачиваемое задание

ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ЛИЦ:

- если вы нерегулярно доступны для связи

- собираетесь блеснуть переводом через translate.ru или гугл

- которые потратив час моего времени скажут - ой мне это не подходит, я сейчас забит заказами!