Журналист/копирайтер

Необходимо писать увлекательные и содержательные статьи о путешествиях.

базовый материал для обработки присылается на англ. языке.

на его основе нужно сделать информативную статью (возможен лит. перевод либо свое изложение информации, иногда требуется дополнительный поиск или проверка подлинности фактов).

статьи от 2тыс до 6-8тыс знаков без пробелов в зависимости от количества исходной информации.

оплата - от 1$ за 1тыс знаков без пробелов.

приветствуется долгосрочное сотрудничество.

P.S Пожалуйста, обращайтесь только в том случае, если вы заинтересованы работать с данной тематикой и за указанный гонорар.