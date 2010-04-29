Копирайтер (SEO тексты)

Ищется копирайтер для написания текстов для городского портала.

Задача выглядит так. Выдается огромный список ключей, на который надо написать огромный список текстов. Все тексты пишутся для людей, но с оглядкой на поисковики.

Очень интересны в качестве исполнителя жители МО. О своем городе проще всего писать и самая точная информация, хотя это не является обязательным условием.

Исполнитель обязан:

владеть основами SEO

уметь группировать представленные ключевые слова

уметь находить информацию, которой в интернете не всегда достаточно. Хотя глубокой аналитики и не требуется.

ну и конечно "Обязательность" и "пунктуальность" неприменные аттрибуты хорошего работника

(сломался интернет или незапланированно поехал к бабушке заказчика волновать не должно)

Большой плюс:

юрлицо

успешный подобный опыт

Ориентировочная оптовая оплата 2-4 USD/1000

Ориентировочный месячный объем работы 300к-500к знаков

Дополнение:

Если есть опыт именно по городским порталам, сразу указывайте.

Дополнение 2:

Благодарю за такой бурный ответ всех, кто отписался, но не нашел ни одного юридического лица, достаточно любое ИП...

Всем отпшусь до 2.05.2010