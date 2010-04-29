Копирайтер (SEO тексты)

КопирайтингЗавершен27 заявок795 просмотров
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Ищется копирайтер для написания текстов для городского портала.

Задача выглядит так. Выдается огромный список ключей, на который надо написать огромный список текстов. Все тексты пишутся для людей, но с оглядкой на поисковики.

Очень интересны в качестве исполнителя жители МО. О своем городе проще всего писать и самая точная информация, хотя это не является обязательным условием.

Исполнитель обязан:

владеть основами SEO

уметь группировать представленные ключевые слова

уметь находить информацию, которой в интернете не всегда достаточно. Хотя глубокой аналитики и не требуется.

ну и конечно "Обязательность" и "пунктуальность" неприменные аттрибуты хорошего работника

(сломался интернет или незапланированно поехал к бабушке заказчика волновать не должно)

Большой плюс:

юрлицо

успешный подобный опыт

Ориентировочная оптовая оплата 2-4 USD/1000

Ориентировочный месячный объем работы 300к-500к знаков

Дополнение:

Если есть опыт именно по городским порталам, сразу указывайте.

Дополнение 2:

Благодарю за такой бурный ответ всех, кто отписался, но не нашел ни одного юридического лица, достаточно любое ИП...

Всем отпшусь до 2.05.2010

14 лет назад
vkusnosti
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
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13 лет назад
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OlgaVasilenko
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15 лет в сервисе
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14 лет назад
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