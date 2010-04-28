Авторы софтверной тематики

Сайт "Все про бесплатный софт" приглашает к сотрудничеству авторов статей и новостей софтверной тематики.

Каждая опубликованная новость или статья оплачиваются по заданному тарифу (подробности по ссылке ниже).

Тематика сайта: бесплатные и свободные программы для Windows и Linux. Также приветствуются материалы про бесплатные и частично бесплатные (freemium) интернет-сервисы, которые могут частично или полностью заменить использования платных программных продуктов.

Необходимый контент: новости, обзоры программ, секреты и приемы использования различных программ.

Полная свобода по темам статей и новостей. Более детальные условия по материалам и оплате можно узнать по адресу: http://www.myfreesoft.ru/add-your-article