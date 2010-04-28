Авторы софтверной тематики

Требования: писать названия по 3-6 слов через админку подробности стучите: 6ДВА9-817-516
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт "Все про бесплатный софт" приглашает к сотрудничеству авторов статей и новостей софтверной тематики.
Каждая опубликованная новость или статья оплачиваются по заданному тарифу (подробности по ссылке ниже).
Тематика сайта: бесплатные и свободные программы для Windows и Linux. Также приветствуются материалы про бесплатные и частично бесплатные (freemium) интернет-сервисы, которые могут частично или полностью заменить использования платных программных продуктов.
Необходимый контент: новости, обзоры программ, секреты и приемы использования различных программ.
Полная свобода по темам статей и новостей. Более детальные условия по материалам и оплате можно узнать по адресу: http://www.myfreesoft.ru/add-your-article
- Похожие заказы
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Должность: Копиратер английских (british) текстов Требования: • ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ SKYPE, МИКРОФОНА, КОЛОНОК/НАУШНИЕОВ, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ(Как минимум ADSL) • Знание английского (британского) на уровне Native или очень близкое к нему; • Знание сленга тематики; • Коммуникабельность‚ ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны авторы для работы на постоянной основе, которые разбираются в IT тематике. Условия: 1. нужно каждый день (иногда через день) выполнять рерайт новостей IT тематики. Ссылки даю. 2. вы должны понимать о чём пишите 3. уникальность - от 92% 4. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт14 лет назад
Компании, занимающейся продвижением сайтов, требуются копирайтеры на удаленную работу. Условия: написание оптимизированных уникальных текстов (можно рерайт) разнообразной тематики, объем каждого текста 450-500 СЛОВ, оплата сдельная, цена за один текст 3$. Переводим деньги в КОНЦЕ КАЖДОЙ ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен журналист. Подробности по асе: 581-550-033 Сделка через Weblanser или WM, на ваше усмотрение.Копирайтинг20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Добрый день, коллеги. Требуется хороший копирайтер на постоянную удалённую работу. Наша компания А-сервис (www.aservs.ru) занимается предоставлением услуг по ремонту, сервисному обслуживанию оборудования для общепитов, кафе, ресторанов, а также холодильного оборудования и стиральных машин, используемых для бизнеса. То ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Доброго времени суток Вам. Требуются рерайтеры! Исходников нет. Тема – тюнинг авто. марка машины и её тюнинг. Работы много. нужно более 100 статей, поэтому буду выбирать 2 или более исполнителя Оплата будет произведена в воскресенье вечером Бюджет не велик, поэтому ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужен копирайтер для длительного сотрудничества. Оплата - 1-2$ за 1000 сим.б.п. в зависимости от тематики и сроков сдачи Просьба оставлять свои предложения и ICQ в проекте. Пожалуйста, не надо выходить со мной на связь самостоятельноКопирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества. Суть - необходим копирайтинг статей по психологии. Объём - 2000-3000 знаков без пробелов. Количество - около 10 статей в неделю. Темы - часть предлагается мной, но в основном по предложениям фрилансера. Преимущество - ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Доброго дня. Есть два проекта (очень много разных тем). Копирайтинг 300 000 симв. Нужен автор с живым языком. оплата - 2$ за 1000 Рерайтинг - около 1000 000 симв. Оплата - 0.7$ за 1000 В идеале необходима команда рерайтеров. Просьба экономить время и ...Копирайтинг55 заявокЗакрыт14 лет назад