Качественный копирайтер

Добрый день, коллеги.

Требуется хороший копирайтер на постоянную удалённую работу.

Наша компания А-сервис (www.aservs.ru) занимается предоставлением услуг по ремонту, сервисному обслуживанию оборудования для общепитов, кафе, ресторанов, а также холодильного оборудования и стиральных машин, используемых для бизнеса. То есть мы работаем только с корпоративными клиентами (B-2-B), а не с частными (они же "домашние"). Это необходимо сразу уяснить, чтобы не писать статьи для домохозяек, как тут некоторые недавно написали "на плите шкварчит аппетитая картошечка"...

Обязательно знание специфики работы отрасли, оборудования ну или, как минимум, возможность быстро разобраться и не писать непрофессиональную галиматью. Идельно наверное было бы быть специалистом по ремонту или менеджером по продаже подобных услуг.

В первую очередь статьями будет наполняться сайт компании, то есть информация должна быть полезной главным образом владельцам бизнеса (кафе, бар, реторан и т.д.) В открытую нигде компанию не рекламируем, только целенаправленные упоминания о том, что ремонтом и обслуживанием должны заниматься профессионалы и что это сэкономит немало денег, времени и нервов и т.д.

Оплата:

Средний размер текста - 4 тыс.зн.

1 тыс.зн. с пробелами - от 100р. по итогам теста (в дальнейшем возможно повышение оплаты при повышении качества материалов). Писателям, заслуживающим этого, 150р.; поразившим нас своим знанием специфики и качеством материала - до 300р.

Не делайте синтаксических, грамматических, смысловых и иных ошибок - это очень большой минус.

Оплата: яндексденьги, вебмани, банковский перевод, наличными при нахождении в СПБ.

Тестовые задания будут оплачены только кандидатам, прошедшим конкурс.

Выполненные задания принимаются до 30.04.10, подведение итогов - 07.05.10.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Пишем текст (ms word, 12 кегль, поля стандартные)

2. Перечитываем, проверяем, корректируем

3. Перечитываем, проверяем, корректируем

4. Перечитываем, проверяем, корректируем

5. Перечитываем, проверяем, корректируем

6. Перечитываем, проверяем, корректируем

7. Перечитываем, проверяем, корректируем

8. Шлем письмо на адрес [email protected] с темой письма: "Фамилия, имя кандидата, выбранная тема (копируем из списка)"

В теле письме обязательно:

- телефон

- e-mail

- ICQ (если есть)

- город проживания

- возраст

- стаж работы писателем

Темы для написания заданий (выберите одну, желательно не выбирать тему полегче, а выбирать поинтереснее и пополезнее):

1. Электрические конфорки и их виды (чем отличаются)

2. Дозаторы посудомоечных машин (для чего они, чем отличаются)

3. Моющие средства для посудомоечных машин (почему нельзя мыло и шампунь)

4. Секреты нержавеющей стали (AISI 304, 403, 201, 101)

5. ТЭНы и их качество

6. Переключатели (ТПКП и др.) и сроки их службы

7. К чему приводит неграмотное подключение оборудования (людские потери в мирное время - например при неправильном подключении человека может убить током и т.д.)

8. Секреты подключения холодильников (утечки фреона, его отсутствие)

9. Секреты долговременной эксплуатации пароконвектомата (что может вывести его из строя: скачки напряжения, несоблюдение правил эксплуатации и т.д.)

10. Что можно и нужно требовать с механика при обслуживании оборудования

Успехов!