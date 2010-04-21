Требуется новостник на интернет-портал

$250
КопирайтингЗакрыт14 заявок652 просмотра
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Требуется для постоянной работы новостник на интернет-портал. необходимо писать актуальные новости на любые темы. оплата за количество просмотров. все подробности по асе: 577002481.

14 лет назад
zaznobina
Елена 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
yinshi
Сергей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов
14 лет назад
$20
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