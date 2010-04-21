Копирайтер

КопирайтингЗакрыт47 заявок686 просмотров
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Необходим копирайтер, который умеет и может писать именно ПРОДАЮЩИЕ тексты.

Тематика различная(авто, типография ...).

Работа на удаленной основе, оплата за статью.

14 лет назад
kot1983
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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