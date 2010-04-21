Копирайтер

Собственно все в теме. От Вас требуется: -Хорошее знание русского языка. -умение граммотно изложить суть и переработать статью до неузноваемости, делая ее привлекательной для читателя. -наличие Ч.Ю. приветствуется :) -четко понимать ТЗ -Опыт рерайта. -Связь в запланированное время, без сбоев и ...