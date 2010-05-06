Требуется копирайтер - рерайтер на на длит. время

КопирайтингЗавершен152 заявки2742 просмотра
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Собственно все в теме.

От Вас требуется:

-Хорошее знание русского языка.

-умение граммотно изложить суть и переработать статью до неузноваемости, делая ее привлекательной для читателя.

-наличие Ч.Ю. приветствуется :)

-четко понимать ТЗ

-Опыт рерайта.

-Связь в запланированное время, без сбоев и эксцессов.

-Оплата только вэбмани рубли.

Предпочтение новичкам. Стоимость услуг оговаривается индивидуально с каждым.

Нужно несколько человек.

14 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
Очень доволен сотрудничеством со Светланой. Рекомендую, как хорошего профи и просто очень приятную в общении девушку.
Владимир - мечта любого копирайтера. Вежливый, внимательный, уравновешенный заказчик с человеческим чувством юмора. Оплата всегда в срок! Никаких дополнительных уточнений и придирок. Десять!!!
-KTRKV-
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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