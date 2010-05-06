Требуется копирайтер - рерайтер на на длит. время

Собственно все в теме.

От Вас требуется:

-Хорошее знание русского языка.

-умение граммотно изложить суть и переработать статью до неузноваемости, делая ее привлекательной для читателя.

-наличие Ч.Ю. приветствуется :)

-четко понимать ТЗ

-Опыт рерайта.

-Связь в запланированное время, без сбоев и эксцессов.

-Оплата только вэбмани рубли.

Предпочтение новичкам. Стоимость услуг оговаривается индивидуально с каждым.

Нужно несколько человек.