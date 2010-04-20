Требуется копирайтер.

В компанию на удаленную основу нужен копирайтер. Требование: Копирайтер должен быть постоянно доступен для связи с ним в рабочее время (с 10 00 - 19 00 по МСК), тексты должны быть уникальные, оптимизированные под раскрутку. В проект оставить ссылку на портфолио, контакты, и цену за 1000 знаков.