Требуется копирайтер.

КопирайтингЗакрыт33 заявки577 просмотров
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В компанию на удаленную основу нужен копирайтер. Требование: Копирайтер должен быть постоянно доступен для связи с ним в рабочее время (с 10 00 - 19 00 по МСК), тексты должны быть уникальные, оптимизированные под раскрутку. В проект оставить ссылку на портфолио, контакты, и цену за 1000 знаков.

14 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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