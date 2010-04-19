Нужны начинающие копирайтеры

Собственно все в теме. От Вас требуется: -Хорошее знание русского языка. -умение граммотно изложить суть и переработать статью до неузноваемости, делая ее привлекательной для читателя. -наличие Ч.Ю. приветствуется :) -четко понимать ТЗ -Опыт рерайта. -Связь в запланированное время, без сбоев и ...
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Для написания текстов требуются начинающие копирайтеры, тексты от 1200 до 1500 знаков, тематика самая разная, но и писать можно как угодно "что вижу то пою", т.е. что думаете то и пишете, не вдаваясь в смысл написанного, иногда будет необходимо наличие ключей в тексте. Работа только для начинающих! Соответственно и оплата маленькая, но работы очень много для начала понадобится 100000 знаков по тематике "Нотариус, нотариальные услуги", после недвижимость и юриспруденция.
Повторяю, к текстам придираться не буду, как напишите так напишите, можете пересказывать в своих статьях чужие статьи, так же не возбраняется скан(если найдете), лишь бы тексты были уникальными, и при необходимости с ключами. Можно договориться о подневной оплате при том что будете справляться с объемами. Можно так же писать выдуманные истории, разрешено практически все!
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