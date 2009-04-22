Продвижение сайтов, создание сайтов под ключ, ведение компаний по контексту
В течении 2 лет занимаюсь SEO. Занимаюсь разработкой(создано более 30 сайтов) и продвижением сайтов, ведением компаний по контекстной рекламе.
Постоянно работаю с биржами ссылок (xap.ru, sape.ru, linkfeed.ru), биржами статей(Liex.ru), также занимаюсь ручным обменом с тематическими сайтами, и через сервисы обмена ссылками. Методы которые я использую при раскрутке сайтов: покупка ссылок, покупка контекстных ссылок, биржи статей, обмен ссылками используя собственные сайты в качестве доноров, посты в блогах, платные посты в блогах, трастовые каталоги ссылок, статей и т.д.
Портфолио
- Сайт фирмы НТТ занимающейся продажей обогревателей280 просмотров
- Без названия349 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
14 лет назад
Очень хороший специалист который способен выполнить работу не только быстро, но и качественно. Полученный результат превзошел все мои ожидания! Рекомендую всем обращаться к этому специалисту, если хотите выполнение поставленных Вами задач на высоком уровне! Огромное спасибо Юрию!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! С Георгием приятно и легко работать. Георгий произвел оплату без задержек. Всем рекомендую с ним работать! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем!
$1
10 баллов
15 лет назад
Результатом доволен, приятно иметь дело
Ответный отзыв
Всё было оплачено в срок, буду работать ещё!
$8
10 баллов
15 лет назад
Работу выполнил на отлично, все остались довольны. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятен в общении, оплата всегда своевременно. Буду рад сотрудничеству и в дальнейшем.
$4
10 баллов
15 лет назад
Юрий прекрасно справился с поставленной задачей, предоставил отчет о проделанной работе. Большое спасибо!!!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! С ним приятно и легко работать. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем!
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $15
от 15 дней
#101
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1117
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1554
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 10 дней
#1595
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#2261
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5369