astraloginez

Юрий Петров astraloginez

 
36 летКазахстан/Усть-Каменогорск
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Продвижение сайтов, создание сайтов под ключ, ведение компаний по контексту

В течении 2 лет занимаюсь SEO. Занимаюсь разработкой(создано более 30 сайтов) и продвижением сайтов, ведением компаний по контекстной рекламе.

Постоянно работаю с биржами ссылок (xap.ru, sape.ru, linkfeed.ru), биржами статей(Liex.ru), также занимаюсь ручным обменом с тематическими сайтами, и через сервисы обмена ссылками. Методы которые я использую при раскрутке сайтов: покупка ссылок, покупка контекстных ссылок, биржи статей, обмен ссылками используя собственные сайты в качестве доноров, посты в блогах, платные посты в блогах, трастовые каталоги ссылок, статей и т.д.

Портфолио
Отзывы заказчиков
George28
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Регистрация в каталогах
Очень хороший специалист который способен выполнить работу не только быстро, но и качественно. Полученный результат превзошел все мои ожидания! Рекомендую всем обращаться к этому специалисту, если хотите выполнение поставленных Вами задач на высоком уровне! Огромное спасибо Юрию!
Прекрасный заказчик! С Георгием приятно и легко работать. Георгий произвел оплату без задержек. Всем рекомендую с ним работать! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем!
Ответный отзыв
3_a_k_a_z
Виталий 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Составление уникальных анкоров для sape под кл.сл.
Результатом доволен, приятно иметь дело
Всё было оплачено в срок, буду работать ещё!
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$8
10 баллов
15 лет назад
Размножение статьи
Работу выполнил на отлично, все остались довольны. Рекомендую
Отличный заказчик! Приятен в общении, оплата всегда своевременно. Буду рад сотрудничеству и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Andreyka1984
Викторович 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов(-4)
$4
10 баллов
15 лет назад
Размещение текста на досках объявлений.
Юрий прекрасно справился с поставленной задачей, предоставил отчет о проделанной работе. Большое спасибо!!!
Прекрасный заказчик! С ним приятно и легко работать. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $15
от 15 дней
#101
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1117
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1554
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 10 дней
#1595
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#2261
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5369
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