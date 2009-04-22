Продвижение сайтов, создание сайтов под ключ, ведение компаний по контексту

В течении 2 лет занимаюсь SEO. Занимаюсь разработкой(создано более 30 сайтов) и продвижением сайтов, ведением компаний по контекстной рекламе.

Постоянно работаю с биржами ссылок (xap.ru, sape.ru, linkfeed.ru), биржами статей(Liex.ru), также занимаюсь ручным обменом с тематическими сайтами, и через сервисы обмена ссылками. Методы которые я использую при раскрутке сайтов: покупка ссылок, покупка контекстных ссылок, биржи статей, обмен ссылками используя собственные сайты в качестве доноров, посты в блогах, платные посты в блогах, трастовые каталоги ссылок, статей и т.д.