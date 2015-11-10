Создать/предложить скрипт для отправки email и смс с сайта

1) Требуется создать универсальный скрипт, который будет отправлять email и смс с данными указанными в форме на сайте http://shumoizolyaciya.kz/

2) Скрипт должен легко настраиваться и встраиваться на уже созданный сайт, подключаясь к уже свёрстанной форме отправки(кол-во полей для ввода может быть различным). Т.е. возможно понадобится минимальная админ панель для скрипта.

3) Смс будут отправляться через сторонний сервис например sms.ru