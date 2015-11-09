Нужен Специалист по CRM Клиентская база clientbase.ru

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Есть несколько задач. Которые нужно решить.

Требуется специалист который уже знаком с   CRM Клиентская база clientbase.ru 

8 лет назад
DmitriyN
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад