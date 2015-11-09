Доработка сайта на Джумле

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Ищу надежную компанию или работника, который будет всегда на связи и ежедневно выполнять согласованные задания.

ЗАДАНИЕ: доработка сайта на ДЖУМЛЕ. 

Функционал - доработка, внедрение модулей, исправление имеющихся модулей. Исправление ошибок в системе управление.

Наполнение информацией (часть информации готов предоставить, часть информации исполнитель перерабатывает сам).

Если исполнитель сможет сделать дизайн, то готов поговорить о дизайне. 

Готов оплачивать работу ежедневно по заранее оговоренному заданию, за выполненный объем. 

сайт готов на 50%, оценить можно здесь: 

http://exseco.ru 

Прошу присылать свои отклики заинтересованных исполнителей, если согласны с условиями. 

С ув,

Анатолий 

8 лет назад
zzto
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад