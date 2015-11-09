Для сайтов, написанных на джумла реализовать расширенный снипет, путем прописания в коде кода хлебных крошек и рейтинга по типу как описано - http://www.stef33.ru/shagi-bloga/kak-sdelat-klikabelnyj-snippet-v-gugle
Изменение внешнего вида окошка Java-script alert('');
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть Java-script
Требуется изменить, по-возможности, внешний вид окошка: цвет, фон, размер шрифта, убрать системную информацию.
Сохранив все свойства функции alert, такие как: "The alert box takes the focus away from the current window, and forces the browser to read the message."
Спасибо.
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