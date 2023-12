Изменение внешнего вида окошка Java-script alert('');

Добрый день.

Есть Java-script

Требуется изменить, по-возможности, внешний вид окошка: цвет, фон, размер шрифта, убрать системную информацию.

Сохранив все свойства функции alert, такие как: "The alert box takes the focus away from the current window, and forces the browser to read the message."

Спасибо.