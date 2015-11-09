Изменение внешнего вида окошка Java-script alert('');

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок149 просмотров
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Добрый день.

Есть Java-script

Требуется изменить, по-возможности, внешний вид окошка: цвет, фон, размер шрифта, убрать системную информацию.

Сохранив все свойства функции alert, такие как: "The alert box takes the focus away from the current window, and forces the browser to read the message."

Спасибо.

8 лет назад
mojohito
Семен 
43 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад