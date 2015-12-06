Добрый день Требуется написание многопоточного парсера объявлений и категорий и сохранения в базах dle и wordpress. Требования тут: https://www.dropbox.com/s/us9vx15vh9t9qi7/rabota.txt?dl=0 Срок выполнения: 4 дня. Безопасный платеж. Спасибо.
- $46Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Добрый день Надо настроить тему на wordpress [list][*]В карточках товара заменить знак доллара на знак рубля.[*]Изменить текст и блоки в форме поиска на странице категорий[*]Сдвинуть лого вверх на 3px, так чтобы не было отступа.[/list] Тема Classiads Pro СпасибоСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Требуется написание парсера объявлений и категорий с ряда сайтов и сохранения в базе dle и wordpress. Список площадок: https://www.dropbox.com/s/s33zwtc1ylawlu4/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.txt?dl=0 Вы можете выбрать из списка одну позицию, несколько или все. В заявке напишите номер позиции, сумму и ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Добрый день Требуется написание парсера объявлений и категорий с сайта и сохранения в формате csv для dle и wordpress. Детальное ТЗ: https://www.dropbox.com/s/9upofil19kffvph/%D1%82%D0%B7.docx?dl=0 Примеры табличек: https://www.dropbox.com/sh/e3zuavvj3dq62s0/AABWj3TMFss-BFT-HW9Krjd7a?dl=0 Срок написания парсера - до 7-ми дней. Спасибо.Закрыт5 лет назад
Добрый день! Хотелось бы получить php-скрипт для корректировки позиций в рекламной сети. 1. Авторизация 2. Парсинг списка позиций в массив. 3. Анализ. 4. Запись результатов в настройки кампании. Требования и детали в тз: https://www.dropbox.com/s/d7ineujm5hp40ei/69.txt?dl=0 Спасибо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
Добрый день! Мы ищем грамотного и ответственного менеджера-продавца для выполнения этой задачи. Задача: Требуется найти и подключить к партнерской программе 10 сайтов. Детали проекта: 1. Поиск новых клиентов среди владельцев сайтов. 2. Подключение их к партнерской программе 3. Ведение примитивной отчетности в ...Управление продажами2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Хотелось бы получить php-скрипт, который собирает данные из хтмл страницы и сохраняет в csv. Пример хтмл файла: https://www.dropbox.com/s/9qwchrwn80dknly/source.html?dl=0 Пример строк с данными: https://www.dropbox.com/s/1pm9om6rvl631uh/example.txt?dl=0 Эти строки нужно найти в файле хтмл, спарсить из них данные и записать их в csv ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Появились проблемы с сервером nginx+php-fpm, сайты на Wordpress. Cайты перестали пускать дальше формы авторизации. Фронт работал. После перезагрузки сервера часть сервисов перестала запускать автоматически: nginx, php-fpm и другие. Посли их запуска в ручную, все сайты валятся в ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Мы хотим получить адаптивный дизайн для lulusvadba.ru. Сайт на базе CMS Wordpress. Цель облегчить навигацию и чтение статей с мобильных устройств. Адаптированная версия должна проходит тест для мобильных устройств https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru Спасибо.HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть сайт на вордпрессе, плюс дедик с ссд винтами. В часы пик скорость загрузки страниц растет в несколько раз с 4-7 сек до 12-90(gtmetrix), плюс постоянно падает в ошибку 502 или 504, при попытке входа ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Добрый день. Я бы хотел получить настроенную версию [url=https://www.revive-adserver.com/]Revive Adserver[/url] последней версии. За что идет оплата: -работает ГЕО фильтр - работает фильтр по пулу айпи(cidr) - Targeting Channels работают в инвентори из Targeting Channels Managment Работу фильтров нужно настроить либо через баннер, либо через ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Добрый день. Требуется, чтобы при нажатии на картинку(или текст), открывались две ссылки. Одна в том же окне, а другая в соседнем. Работа скрипта нужна в основных мобильных браузерах: Хром мобайл, Яндекс мобайл, Андроид браузер, Опера мини. Спасибо.Завершен8 лет назад
- $30
Добрый день. Нужен php-скрипт остановки/запуска кампаний в сети teasernet.com. Функционал: 1. Авторизация в teasernet.com 2. Остановка или запуск заданных кампаний. Скрипт будет запускаться через крон. Соотвественно нужно два пхп файла для крона: - один на запуск, - второй на остановку кампаний. ID кампаний ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Есть Java-script Требуется изменить, по-возможности, внешний вид окошка: цвет, фон, размер шрифта, убрать системную информацию. Сохранив все свойства функции alert, такие как: "The alert box takes the focus away from the current window, and forces ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день. Нужен php-скрипт для смены цены клика в настройках кампании в сети teasernet.com. Функционал: 1. Авторизация в teasernet, (надо сохранять куку и использовать, пока не истечет) 2. Смена цены. Скрипт будет запускаться через крон. Настройки в текстовом файла. Структура: Имя Кампании, ID, ...Завершен8 лет назад
Добрый день. На сайт lulusvadba.ru требуется сделать адаптивную верстку для мобильных устройств. Схематично: 1. Убрать сайдбар 2. Сделать стандартное мобильное меню 3. Оптимизировать для мобильных страницы - постов - категорий/главную - фотоотчеты Прошу называть сроки и стоимость. Спасибо.HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужен php-скрипт для смены бида в настройках кампании в сети teasernet.com. Функционал: 1. Авторизация в teasernet, (надо сохранять куку и использовать, пока не истечет) 2. Смена бида, согласно заданным настройкам. 3. Простая админка/веб страница с полями настройки.(доступ- логин+пароль) Структура ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть сервер в конфигурации: Nginx + PHP-FPM + Centos6.5 + ISP5 Прошу настроить работу под wordpress+ w3 total cache +Nginx+PHP-FPM. Сейчас работает под apache. Т.е. подправить конфиги и переписать реврайты. На этом же сервере другой сайт на ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужна доработка части скриптов (php+js). Ресур: lulusvadba.ru 1. Сделать асинхронной загрузку всех java скриптов. И по-возможности комбинировать скрипты (вызывать ВК только один раз). Прошу не использовать сторонние сервисы для социальных кнопок. http://gtmetrix.com/reports/lulusvadba.ru/o5Q6T3B5 Раздел: Defer parsing of JavaScript Возможная реализация: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужна доработка верстки + верстка альбома next gallery Ресур: lulusvadba.ru 1. Адаптировать верстку для мобильных устройств (размер шрифтов и некоторых элементов) Раздел: Удобство для пользователей https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?utm_source=analytics&tab=desktop&url=http%3A%2F%2Flulusvadba.ru%2Fsvadebnyj-dekor%2Fpriglasheniya-na-svadbu%2Fneobychnye-priglasheniya-na-svadbu-svoimi-rukami-interesnye-idei-poshagovye-instrukcii%2F 2. Расширить зону текста до 728. Сайдбар оставить 300. Обшая ширина сайта будет ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад