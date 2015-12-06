Добрый день. Хотелось бы получить php-скрипт, который собирает данные из хтмл страницы и сохраняет в csv. Пример хтмл файла: https://www.dropbox.com/s/9qwchrwn80dknly/source.html?dl=0 Пример строк с данными: https://www.dropbox.com/s/1pm9om6rvl631uh/example.txt?dl=0 Эти строки нужно найти в файле хтмл, спарсить из них данные и записать их в csv ...