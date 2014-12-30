Поправить конфиги для связки: wordpress+ W3TC +Nginx+PHP-FP

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок139 просмотров
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Добрый день.

Есть сервер в конфигурации: Nginx + PHP-FPM + Centos6.5 + ISP5

Прошу настроить работу под wordpress+ w3 total cache +Nginx+PHP-FPM. Сейчас работает под apache.

Т.е. подправить конфиги и переписать реврайты.

На этом же сервере другой сайт на друпале работает под PHP-FPM.

Прошу называть стоимость и время выполнения.

Спасибо.

PHPWordPressNginx
9 лет назад
mojohito
Семен 
43 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад