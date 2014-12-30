Active directory

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Системное администрированиеЗакрыт4 заявки182 просмотра
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перестали добавляться пользователи через Aduc на одном из DC , с помощью dsadd и adsiedit добавляются нормально. Другие объекты aduc добавляет нормально, проблема только с новыми юзерами и только на 2003 DC на 2k8r2 все в порядке.

9 лет назад
ksit-sv
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад