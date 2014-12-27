Помочь в написании bash скрипта

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Добрый день.

Есть сама ssh команда. Нужно написать скрипт, который мы будем запускать через cron с определенным интервалом.

Debian 7.

Нужно помочь превратить ssh команду в bash скрипт, помочь его запустить в нужное место и настроить cron (ISP manager).

Благодарю.

9 лет назад
WMDrakon
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад