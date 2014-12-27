Помочь в написании bash скрипта

Нужно установить Redmine на сервер + пакет ImageMagick. Ruby на сервере установлен. Все вопросы в личку.
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Добрый день.
Есть сама ssh команда. Нужно написать скрипт, который мы будем запускать через cron с определенным интервалом.
Debian 7.
Нужно помочь превратить ssh команду в bash скрипт, помочь его запустить в нужное место и настроить cron (ISP manager).
Благодарю.
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