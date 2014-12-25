Необходимо сделать, чтобы заработал CW Image Optimizer. Это такой плагин Wordpress. https://wordpress.org/plugins/cw-image-optimizer/ Поставить- поставили. Вроде и права настроили. Но при попытках обработать изображения выдает ошибки. Судя по всему, что-то с правами. Хотя может и не в этом дело. Отпишитесь, ...
Разобраться и устранить ошибку при запуске программ
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С недавних пор появилась проблема, при запуске программ использующих net framework, которую не удается устранить. Нужна помощь.
Вот какая ошибка выходит при запуске этих программ.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: Habarshi.exe
Сигнатура проблемы 02: 1.0.0.0
Сигнатура проблемы 03: 549d6ba0
Сигнатура проблемы 04: Habarshi
Сигнатура проблемы 05: 1.0.0.0
Сигнатура проблемы 06: 549d6ba0
Сигнатура проблемы 07: 186
Сигнатура проблемы 08: 26
Сигнатура проблемы 09: System.NullReferenceException
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Стояла net framework 4. Обновляли ее до 4.5 но не помогло.
Прилагаю лог Process Monitor в CSV-формат.
Вылетающие программы называются Habarshi и AntiSpy
Не рассматриваю предложения от тех, у кого есть отрицательные и нейтральные отзывы. Не менее 5 положительных отзывов.
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