Разобраться и устранить ошибку при запуске программ

С недавних пор появилась проблема, при запуске программ использующих net framework, которую не удается устранить. Нужна помощь.

Вот какая ошибка выходит при запуске этих программ.

Сигнатура проблемы:

Имя события проблемы: CLR20r3

Сигнатура проблемы 01: Habarshi.exe

Сигнатура проблемы 02: 1.0.0.0

Сигнатура проблемы 03: 549d6ba0

Сигнатура проблемы 04: Habarshi

Сигнатура проблемы 05: 1.0.0.0

Сигнатура проблемы 06: 549d6ba0

Сигнатура проблемы 07: 186

Сигнатура проблемы 08: 26

Сигнатура проблемы 09: System.NullReferenceException

Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1

Код языка: 1049

Дополнительные сведения 1: 0a9e

Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

Дополнительные сведения 3: 0a9e

Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

Стояла net framework 4. Обновляли ее до 4.5 но не помогло.

Прилагаю лог Process Monitor в CSV-формат.

Вылетающие программы называются Habarshi и AntiSpy

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