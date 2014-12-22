Установить на компьютер Офис

Нужен простой VDS для отправки почты. Чтобы работал с обратной связью. Ну там, статистика, видно сколько открыто прочитано перешло... Установка и начальная настройка VDS опыт есть. Можно поставить vestacp Прописать днс на текущем хостинге, чтобы почта передавалась на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поставить на компьютер MS Ofice, Acrobat reader Pro (чтобы пдф файлы можно было редактировать), и фотошоп.
Установка по тимвьюверу, уже стоит. Укажите плз стоимость в заявках. Выбирать буду по количеству положительных отзывов и цене.
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