Установить на компьютер Офис

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок231 просмотр
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Необходимо поставить на компьютер MS Ofice, Acrobat reader Pro (чтобы пдф файлы можно было редактировать), и фотошоп.

Установка по тимвьюверу, уже стоит. Укажите плз стоимость в заявках. Выбирать буду по количеству положительных отзывов и цене.

9 лет назад
mrbe
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад