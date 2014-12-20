Настройка Apache 2.4 proxy websocket, ssl

Здравствуйте,

Нужно настроить проксирование websocket

Задача следующая:

1. Проект http://prostiezvonki.ru/documents/Nastroyka_amoCRM_new.pdf использует websocket и ssl для передачи данных от java-скрипта в модуль Asterisk.

2. Asterisk выступает в роли ssl, https сервера для интерграции с сервисом prostiezvonki

2. Наш Asterisk находится за NAT

3. Apache имеет публичный IP и имеет интерфейс как в интернет так и в локальную сеть

4. Необходимо настроить проксирование запросов от Apache в Asterisk