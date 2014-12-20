Настроить vds отправку почты с dkim spf и прочее

Нужен простой VDS для отправки почты. Чтобы работал с обратной связью.

Ну там, статистика, видно сколько открыто прочитано перешло...

Установка и начальная настройка VDS опыт есть. Можно поставить vestacp

Прописать днс на текущем хостинге, чтобы почта передавалась на VDS

мне собственно нужно чтобы заработала как надо dkim и я мог как то через этот сервер слать почту

Можно через какой то скрипт или программу, т.к. сам сайт находится на хостинге sweb

Хорошо бы если предложили какую то систему бесплатную для рассылки.

Рассылка для своих

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