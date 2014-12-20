Всего 30 сайтов, есть подозрение на 5-7 из них.
Настроить vds отправку почты с dkim spf и прочее
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой VDS для отправки почты. Чтобы работал с обратной связью.
Ну там, статистика, видно сколько открыто прочитано перешло...
Установка и начальная настройка VDS опыт есть. Можно поставить vestacp
Прописать днс на текущем хостинге, чтобы почта передавалась на VDS
мне собственно нужно чтобы заработала как надо dkim и я мог как то через этот сервер слать почту
Можно через какой то скрипт или программу, т.к. сам сайт находится на хостинге sweb
Хорошо бы если предложили какую то систему бесплатную для рассылки.
Рассылка для своих
Жду знающего человека для обсуждения
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