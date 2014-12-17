Настройка хостинга

Есть список Socks серверов, который привязан к IP сервера. Нужно настроить тунелирование таким образом, чтоб на каждый сокс на сервере был открыт отдельный порт по которому можно было бы присоединиться к этому соксу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить систему Linux Debian 7 (VPS) для работы данного скрипта: http://www.instantvideo.ru/specifications.html
Ожидаю Ваших предложений по цене и срокам. Стоимость пишите в рублях.
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