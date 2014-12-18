Установка Airtime на сервер Ubuntu

$30
Системное администрированиеЗавершен4 заявки370 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Установка системы управления интернет-радиостанцией на сервер Ubuntu

Ссылка на систему:

https://www.sourcefabric.org/en/airtime/download/

Manual Install:

http://sourcefabric.booktype.pro/airtime-25-for-broadcasters/manual-installation/

Требуется полная установка и настройка системы

Предоставляется root доступ к серверу

Нужно сегодня, а не завтра или когда сдам проект.

Так же: попробую или разберусь не принимается в расчет

Ubuntu
9 лет назад
clipof
Костя 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$30
2 дня
Отлично справился с поставленной задаче, выполнил быстро и качественно, рекомендую
Приятный адекватный заказчик