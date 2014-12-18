Установка Airtime на сервер Ubuntu

Установка системы управления интернет-радиостанцией на сервер Ubuntu

Ссылка на систему:

https://www.sourcefabric.org/en/airtime/download/

Manual Install:

http://sourcefabric.booktype.pro/airtime-25-for-broadcasters/manual-installation/

Требуется полная установка и настройка системы

Предоставляется root доступ к серверу

Нужно сегодня, а не завтра или когда сдам проект.

Так же: попробую или разберусь не принимается в расчет