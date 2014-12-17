Установка phpfarm на vds

Нужен сисадмин посмотреть что не так с сервером Сайт лежит, нужна помощь срочная Пишите свои скайпы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть vds - Debian 7 + isp5
Необходимо поставить phpfarm с дополнительными версиями php 5.2.17 и 5.3.28
Инструкция есть на хабре - http://habrahabr.ru/post/233061/
Поставить по этой инструкции с конфигами php из инструкции сам не мог, тк как не админ. Запутался )))
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