Установка phpfarm на vds

Системное администрированиеЗавершен6 заявок198 просмотров
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Есть vds - Debian 7 + isp5

Необходимо поставить phpfarm с дополнительными версиями php 5.2.17 и 5.3.28

Инструкция есть на хабре - http://habrahabr.ru/post/233061/

Поставить по этой инструкции с конфигами php из инструкции сам не мог, тк как не админ. Запутался )))

PHP
9 лет назад
yanus
Глеб 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nixll
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Теперь я счастливый обладатель трех версий php на vds ))))
Отличный заказчик, четко сформирована задача. Быстрая оплата рекомендую всем как надежного заказчика !